Эксперт рассказал, какие опасности таит поврежденная посуда

Использование поврежденной посуды с трещинами и сколами может быть опасно для здоровья, даже если речь идет о любимой чашке или тарелке. Об этом предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, передает «Газета.Ru».

«Основная проблема заключается в том, что повреждения на керамической посуде создают идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Когда глазурь, покрывающая керамику, повреждается, пористый материал керамики становится открытым для взаимодействия с внешней средой. Вода, влага и остатки пищи, попадая в микротрещины и сколы, создают благоприятную среду для развития микроорганизмов. Среди бактерий, которые могут обитать в таких повреждениях, выделяются Acinetobacter и Pseudomonas. Acinetobacter, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Pseudomonas. Acinetobacter к тому же известна своей устойчивостью к антибиотикам. Кроме того, в трещинах и сколах нередко развивается плесень, которая при попадании в организм может провоцировать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем», – рассказал Андрей Дорохов.

Еще одна потенциальная опасность – выделение токсичных веществ. Если посуда сделана из керамики или стекла с глазурью, сколы могут обнажить слои, содержащие свинец или кадмий. Это токсичные вещества, которые при контакте с горячей пищей способны выделяться и попадать в организм.