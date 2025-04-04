Тюменские проекты претендуют на премию «Служение»

Тюменская область активно участвует во II Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной по инициативе президента РФ. Губернатор Александр Моор призвал жителей региона поддержать тюменские проекты, вошедшие в топ-100 премии.

– Друзья, голосование стартовало. Премия «Служение» проводится по инициативе Президента РФ и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества. Тюменская команда принимает в премии активное участие. Давайте поможем нашим землякам получить как можно больше голосов, – написал Александр Моор в личном телеграм-канале.

В этом году в число лучших вошли три проекта из Тюмени, Ишима и Упоровского района, что, по словам губернатора, является высокой оценкой их работы.

Тюменская область представила следующие инициативы:

Развитие наставничества

Руководитель отдела приёма и выдачи документации по муниципальным услугам Администрации города Тюмени Елена Андрощук разработала проект, направленный на создание комфортной рабочей среды и поддержку молодых специалистов. В отделе, ежедневно обрабатывающем до 100 обращений граждан, ранее наблюдалась высокая текучесть кадров из-за стресса и отсутствия перспектив. Благодаря внедрению системы наставничества, индивидуальным встречам и обучению по управлению конфликтами, текучесть кадров снизилась на 37%, а удовлетворенность условиями труда достигла 85%. Елена Андрощук лично выступала наставником, поддерживая сотрудников в сложных ситуациях и помогая им ощутить ценность своей работы. В 2024 году ее работа была отмечена дипломом победителя конкурса «Наставничество» платформы «Россия — страна возможностей».

Школа эмоционального интеллекта

Проект Натальи Севернюк направлен на развитие эмоционального интеллекта муниципальных служащих, работающих с обращениями граждан. Основанный на управленческом, административном и психологическом опыте автора, проект помогает специалистам выработать самообладание, уважение и готовность выслушать, что особенно важно в работе с людьми. Трехэтапная система наставничества, включающая подготовку, практику и заключительный этап, интегрирует занятия «Школы эмоционального интеллекта» в реальную работу. Тренинги, кейсы, арт- и телесно-ориентированные практики помогают молодым служащим осознавать эмоции, формировать эмпатию и уверенно общаться даже в самых непростых ситуациях. В результате реализации проекта в 2024 году удалось избежать увольнений, укрепить взаимопонимание в коллективах и улучшить имидж муниципальной службы.

Вовлечение жителей в решение местных вопросов в Суерском сельском поселении

Проект направлен на преодоление оттока молодежи из села путем создания комфортной среды для жизни. Команда проекта организовала активное взаимодействие с жителями, проведя многочисленные публичные слушания, сходы и встречи, результаты которых легли в основу пятилетнего плана развития территории. Благодаря совместным усилиям и активному вовлечению населения, количество зон отдыха в селе увеличилось с 2 до 14, детских площадок – с 1 до 11, появились спортивные объекты и площади для праздников. Количество многодетных семей выросло более чем вдвое. Вклад жителей и неравнодушных составил более 20 миллионов рублей. Суерское сельское поселение занимает 1 место в рейтинге оценки эффективности деятельности сельских поселений, демонстрируя, что создание комфортной среды для жизни и вовлечение жителей в решение местных вопросов способствует развитию территории.

Губернатор подчеркнул важность поддержки проектов и призвал жителей Тюменской области проголосовать за них на портале «Госуслуги» до 13 апреля. Участие в премии «Служение» позволяет отметить и поддержать инициативы, направленные на улучшение жизни в муниципалитетах и развитие местного самоуправления.