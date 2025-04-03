Новые школы, детские сады и расселение аварийного жилья: Тюменская область подвела итоги реализации нацпроектов в строительстве

Тюменская область успешно завершила шестилетний план реализации национальных проектов в строительной отрасли. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселёв, выступая перед членами Союза «СРОСТО».

За шесть лет в регионе открыто 29 новых современных школ, в которые пошли более 16 тысяч учеников, и построено 19 детских садов для шести тысяч детей. В период с 2019 по 2024 годы было расселено более четверти миллиона квадратных метров аварийного жилья – это 884 дома, в которых проживало более 16 тысяч человек.

С привлечением инфраструктурного бюджетного кредита в Тюмени уже введены в эксплуатацию три объекта: развязка на пересечении ул. Мельникайте – ул. Дружбы, ул. Ф. Салманова, а также школа на 1200 мест. В настоящее время ведется строительство двух объектов в Тюмени: улицы в районе «Комаровский» и развязки «Обход д. Ожогино» к а/д Р-254 "Иртыш".

Всего за шесть лет в регионе введено более 12 миллионов квадратных метров жилья. Благодаря программе льготного ипотечного кредитования гражданам выдано более 64 тысяч кредитов на сумму 222 миллиарда рублей. По данным ДОМ.РФ, Тюменская область вошла в ТОП-5 регионов по объемам выдачи льготной ипотеки.

– В этом году мы приступили к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Начата реализация 6-летнего плана дорожной деятельности. Предусмотрен ремонт 1205 км автодорог, а также строительство окружной дороги Тюмени. Это второе транспортное кольцо на участке от ТЭЦ до Московского тракта, – отметил Валерий Киселёв.