Тюменская область готовится к паводку: портал «Паводок72» стал удобнее и информативнее

В Тюменской области обновлен портал «Паводок72», запущенный в прошлом году для оперативного информирования населения о паводковой ситуации. Губернатор Александр Моор в личном телеграм-канале сообщил, что портал стал удобнее в навигации и более быстрым в использовании.

– Главное в период паводка — оперативно получать актуальную информацию. Для этих целей в прошлом году мы запустили портал «Паводок72». До конца года его посетили более 230 тысяч раз. Число уникальных пользователей превысило 86 тысяч человек, – отметил глава региона.

С помощью портала можно получить информацию о перекрытых и затопленных из-за паводка дорогах, разливах рек, местах сбора гуманитарной помощи, пунктах временного размещения граждан, пунктах вакцинации и гидропостах.

Александр Моор лично протестировал работу портала и отметил его удобство и понятность, а также оперативность обновления информации. На портале можно отслеживать масштабы паводка на обновляемой в реальном времени карте, а оперативные сводки, телефоны экстренных служб и другие полезные материалы выведены на главную страницу.