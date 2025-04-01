Более 60 участников собрал инвестиционный тур по Тюменскому району

В Тюменском районе стартовал инвестиционный тур, собравший более 60 участников из муниципалитетов региона, включая предпринимателей, руководителей предприятий и представителей администраций муниципальных образований. Мероприятие организовано Инвестиционным агентством Тюменской области, Центром «Мой бизнес», Торгово-промышленной палатой и сообществом «Капитаны бизнеса».

– Такие поездки являются одним из инструментов по привлечению инвестиций на территории региона, способствуют развитию муниципальных образований, позволяют расширить рынки сбыта для местных товаропроизводителей, – отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Инвесттур начался в администрации Тюменского района, где глава муниципалитета Ольга Зимина представила потенциал территории и возможности для развития бизнеса. Программа включает посещение инвестиционных площадок, экскурсию на Сибнефтемаш, завод по производству проволочных изделий — ООО «Орион», осмотр здания бывшего Текутьевского училища, визит в Ембаевский сельский музей и музей русских пород лошадей «Хутор».

В рамках инвестиционного тура состоится нетворкинг с участием тюменских предпринимателей, бизнес-разборы от экспертов проекта «Капитаны бизнеса», представителей органов власти и единой инвестиционной команды региона.

По данным Инвестиционного агентства, в прошлом году было организовано семь бизнес-экскурсий, в которых приняли участие более 340 предпринимателей. Результатом этих поездок стало 15 новых инвестпроектов в муниципалитетах.