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​В Тюменской области объявлен пожароопасный сезон

С 5 апреля в Тюменской области будет установлен запрет на посещение лесов

​В Тюменской области объявлен пожароопасный сезон
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области с 1 апреля официально объявлен пожароопасный сезон в лесах. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор после заседания президиума регионального правительства в связи со сходом снега и прогнозируемой сухой, теплой погодой.

– Снег стремительно тает. Синоптики предсказывают на ближайшее время в Тюменской области сухую и теплую погоду. Это значит, что опасность возникновения природных пожаров возрастает с каждым днем, – отметил глава региона.

В 2025 году к работе по своевременному выявлению и ликвидации возгораний подготовлены более 2500 человек и свыше 1200 единиц техники. Для наблюдения за обстановкой в лесах используется авиация и 60 беспилотных летательных аппаратов, работает система видеомониторинга – 104 камеры обеспечивают покрытие 76% территории региона. С 5 апреля в Тюменской области будет установлен запрет на посещение лесов.

В этот период в лесах и вблизи них запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить работы с использованием открытого огня.

За соблюдением правил пожарной безопасности будут следить усиленные патрули лесной охраны, которые будут совершать рейды ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

– Главной причиной природных пожаров является человеческий фактор. Помните об этом, земляки. Не пользуйтесь открытым огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Нарушителей будем привлекать к строгой ответственности, – обратился к жителям региона Александр Моор.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом по телефонам: 8-800-100-94-00 или 112.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 49, комментариев: 0
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