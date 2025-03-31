Приток туристов из Нижнего Новгорода в Тюменскую область вырос на 32% за два года

Тюменский Технопарк стал площадкой для встречи представителей бизнес-сообществ, региональных объединений и делегации из Нижегородской области, заинтересованных в расширении сотрудничества в сфере туризма и инвестиций. Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия и обменялись опытом в развитии туристического потенциала регионов.

Тюменская область представила концепцию своего туристско-рекреационного кластера. Особый интерес вызвал факт значительного роста турпотока из Нижегородской области: по данным статистики, с 2022 по 2024 год он увеличился на 32%, достигнув 36,4 тысяч поездок.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин подчеркнул, что региону есть что предложить в плане наработок и практик, связанных с развитием экономики и преференциальных территорий. Он также рассказал о развитии судостроительной отрасли и инициативах в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

В свою очередь, представители Тюменской области представили строительно-индустриальный кластер и Агентство инноваций. Заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Игорь Смолягин отметил, что коллег из Нижнего Новгорода заинтересовали подходы к презентации региона на межрегиональном и международном уровнях, а также методы привлечения инвесторов и ключевые акценты в переговорах.

Гаранин подчеркнул, что впечатлен высоким уровнем подготовки во всех направлениях в Тюменской области, сильной управленческой командой и четким видением будущего региона. Он выразил уверенность в наличии точек совместного развития и роста двух сильных регионов.

Встреча стала продолжением подписанного ранее соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Нижегородской области и Инвестиционным агентством Тюменской области.