Тюменская область обменяется опытом с Нижегородской в сфере инвестиций и поддержки предпринимательства

Тюменская область и Нижегородская область заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие предпринимательства, инвестиционного и инновационного потенциала регионов. Подписание состоялось в рамках визита делегации Нижегородской области во главе с заместителем губернатора Андреем Саносяном в Тюмень.

Делегация посетила Инвестиционное агентство Тюменской области, где генеральный директор Николай Пуртов рассказал об опыте региона по работе с инвесторами, практике Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов, внедрении регионального инвестиционного стандарта и цифровом сервисе для инвесторов. Стороны обсудили вопросы оптимизации клиентского пути инвестора, в частности, подключения к инженерной инфраструктуре.

В правительстве региона состоялась встреча с руководителями институтов поддержки бизнеса Тюменской области. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев подчеркнул, что Нижегородская и Тюменская области являются лидерами во многих сферах, но всегда есть чему учиться друг у друга. Он отметил хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и туризме.

– Нижегородская и Тюменская области – регионы с развитой промышленностью, которые активно работают над улучшением инвестиционного климата. Детально изучим опыт коллег и проанализируем, что мы могли бы внедрить у нас в регионе. Несмотря на то, что регионы конкурируют за инвесторов, совместная работа нацелена на повышение привлекательности для ведения бизнеса в стране в целом, от чего в итоге выиграют все, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В рамках делового общения было принято решение об ответном визите делегации Тюменской области в Нижний Новгород.

– Мы приняли ответное приглашение, будем формировать делегацию из представителей правительства, муниципальных образований, институтов развития, бизнес-сообществ. Такие выезды полезны и нам, и предпринимателям, это и развитие партнёрских отношений между регионами и новые бизнес-контакты, получение практического опыта по работе с инвесторами на муниципальном и региональном уровнях, – прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.