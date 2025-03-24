​Тюменская область наращивает товарооборот с Вьетнамом

Тюменская область и Вьетнам стремятся к расширению экономического партнерства, особенно в таких областях, как нефтегазовое машиностроение и цифровые технологии. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Александра Моора с Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг.

Вьетнам занимает пятое место среди основных торговых партнеров Тюменской области, а в 2024 году товарооборот между регионом и страной вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

– Но, по нашему общему мнению, потенциал для взаимовыгодного сотрудничества далеко не исчерпан. Сегодня в Тюмени проходит День Вьетнама. Это событие вызвало интерес у жителей областной столицы. Поблагодарил госпожу Нгуен Май Хыонг за эту инициативу и интерес к нашему региону. В этом году представители регионального правительства, деловых и научных кругов, инфраструктуры поддержки бизнеса Тюменской области планируют принять участие в бизнес-миссии во Вьетнаме. Уверен, такие шаги послужат дальнейшему развитию тюменско-вьетнамских связей в экономике и гуманитарной сфере, – прокомментировал встречу Александр Моор в личном телеграм-канале.

Госпожа Нгуен Май Хыонг, посетившая Тюмень, отметила высокий уровень развития промышленности, науки и технологий в регионе. Во время визита она ознакомилась с работой Тюменской торгово-промышленной палаты и посетила Тюменский государственный университет, где обучаются вьетнамские студенты. Особое внимание привлек проект создания в Тюмени современного межвузовского кампуса.

Губернатор Моор и Генеральный консул обсудили возможности для расширения взаимодействия в различных секторах экономики, выразив уверенность в том, что потенциал партнерства между Тюменской областью и Вьетнамом далеко не исчерпан.