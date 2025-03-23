В Тюменской области снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми

По итогам 2024 года в Тюменской области на 16,6 процента снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, на 24,9 процента – число преступлений, совершенных рецидивистами. Такие данные озвучены на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Мероприятие провел губернатор Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что профилактика повторной преступности является одной из важнейших задач правоохранительных структур и органов власти в Тюменской области. Работа строится на основе межведомственного взаимодействия, включающего трудоустройство освободившихся из мест заключения или отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и административный надзор за рецидивистами.

Александр Моор акцентировал внимание на необходимости обучения граждан, находящихся в местах лишения свободы, востребованным специальностям для облегчения их трудоустройства после отбытия наказания, с использованием потенциала региональной системы среднего профессионального образования.

Участники совещания также рассмотрели меры по повышению уровня общественной безопасности в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В дни празднования юбилея полиция и росгвардейцы будут нести службу в усиленном режиме, уделяя особое внимание обеспечению правопорядка в местах массового пребывания людей и профилактике терактов с применением беспилотных летательных аппаратов. К охране общественного порядка будут привлечены народные дружины, представители казачества, сотрудники частных охранных предприятий.

На совещании обсудили и предотвращение использования иностранными гражданами приглашений на обучение в учебных заведениях как канала незаконной миграции. Александр Моор поручил на основе межведомственного взаимодействия разработать систему мер для предотвращения подобных ситуаций.