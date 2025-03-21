Жители Тюменской области могут получать юридические услуги онлайн

В Тюменской области начала работу цифровая платформа Виртуальное государственное юридическое бюро. Проект разработан и запущен Главным правовым управлением правительства Тюменской области и департаментом информатизации Тюменской области.

Платформа позволит жителям региона, имеющим по закону право на бесплатную юридическую помощь, в любое удобное время получить квалифицированную письменную информацию по интересующему его вопросу на сайте.

– Письменная информация по бесплатной юридической помощи с возможностью распечатать ответ с цифровой платформы содержит: активные ссылки на официальные сайты органов государственной власти и местного самоуправления, оказывающих конкретные услуги и помощь при реализации соответствующих полномочий в рамках законодательства, с их адресами и контактными телефонами; перечень законов и постановлений, регулирующих интересующий гражданина вопрос; данные ближайшего к адресу заявителя адвоката, оказывающего бесплатную юридическую помощь, – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области

На платформе также реализован сервис поиска ближайшего адвоката на интерактивной карте.

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.