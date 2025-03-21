Тюменским школьникам рассказали, как не стать жертвой мошенников в онлайн-играх

Тюменские школьники узнали, как обезопасить себя от мошенничества в онлайн-играх и сети интернет на акции «Цифровой ликбез», прошедшей в онлайн-формате для учеников Лицея №34 города Тюмени и МАОУ Заводоуковская СОШ № 2.

– Дети проводят много времени в интернете, где им могут предложить сомнительные способы заработка, получения бонусов в любимых играх и т. д. Мы проводим такие акции, чтобы предупредить школьников о том, как именно мошенники могут выйти с ними на контакт. Радует то, что мы все чаще встречаем ребят, которые уже знакомы с основами кибербезопасности в интернете, – рассказал департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Экспертом для школьников выступил ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко. Он рассказал о механиках, которые используют мошенники, чтобы привлечь детей и подростков и побудить их потратить деньги. Это могут быть фейковые лендинги, обещающие продать недавно вышедшую игру по минимальной цене, ненастоящие обменники в играх-кликерах, обещающие конвертировать виртуальную валюту в реальную, и т.д.

Эксперт также показал алгоритм действий, если личные данные уже попали к мошенникам, и рассказал, как избежать типичного фишинга в сети, скама и других уловок мошенников, которые чаще всего реализуются через популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp.