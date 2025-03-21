Министр здравоохранения РФ заявил, что бодипозитив повлиял на отношение к ожирению в медицине

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что некоторые медики недооценивают серьезность ожирения из-за растущей популярности бодипозитива. Такое мнение он высказал на заседании коллегии Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«40% населения имеет излишний вес, по сути дела, это диагноз ожирение. Наши специалисты, к сожалению, не все относятся к этому как к заболеванию, поэтому какая-то кампания с бодипозитивом, к сожалению, дала к этому несколько небрежное отношение, но это ведет как к дисгормональным нарушениям, так и в том числе и к развитию сахарного диабета», – сказал он.

Он также заявил, что до 40% неинфекционных заболеваний напрямую связаны с лишним весом – среди них артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца.

По данным Росстата, численность взрослых с ожирением в России за последние пять лет сократилась на 14,8%, или 3,7 млн человек. Однако на столько же выросла группа людей, находящихся в состоянии предожирения. В ХМАО зафиксировали один из самых высоких приростов среди регионов – число жителей с лишним весом увеличилось на 23,2% и достигло 942,8 тыс. человек, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Напоминаем, в Госдуме предложили делать скидки в спортзалах для людей с ожирением. А для двух из десяти работодателей Югры лишний вес является веской причиной отказа в трудоустройстве.