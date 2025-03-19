Сервис ЦУР.Бизнес.72 обработал 162 обращения

С начала работы ЦУР.Бизнес.72 обработано 162 обращения, средняя оценка качества оказания услуг составляет 5 из 5. Предприниматели Тюменской области активно используют платформу обратной связи Инвестиционного агентства Тюменской области, которая обеспечивает быструю обработку запросов и эффективное взаимодействие с органами власти.

– По мнению тюменских предпринимателей, решение бизнес-задач стало проще. Благодаря новому сервису можно в оперативном порядке получить консультации и квалифицированную поддержку в центре обработки обращений ЦУР.Бизнес.72, – рассказали в пресс-службе агентства.

Сроки рассмотрения обращений устанавливаются автоматически в соответствии с классификатором МИНЭК: консультации – до 5 дней, помощь – до 10 дней, проблема – до 30 дней.

Наиболее частые вопросы, с которыми обращаются предприниматели:

Автомобильные дороги и транспорт (транспортировка негабаритных грузов);

Кадровые вопросы (получение квоты для иностранного работника);

Земельные отношения и недвижимое имущество (заключение договора аренды земельного участка);

Поддержка и сопровождение инвестора (федеральные и региональные меры поддержки);

Подключение к инженерным сетям (стоимость подключения электроснабжения);

Строительство (внесение изменений в ПЗЗ);

Экология и природные ресурсы (получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ).

Команда ЦУР.Бизнес.72 помогает в решении вопросов, связанных с ведением бизнеса в Тюменской области. Связаться с командой можно по телефону: +7 (800) 444-72-00 (звонок бесплатный) или онлайн, оставив обращение по QR-коду.