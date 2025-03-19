Тюменская область готовится к паводку и пожарам: в регионе проходят учения

В Тюменской области продолжается масштабная работа по подготовке к паводку и пожароопасному периоду.

Губернатор региона Александр Моор принял участие в совещании по подготовке к паводку и пожароопасному периоду, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Глава региона доложил о принимаемых мерах, отметив важность своевременного оповещения населения о повышении уровня воды и эвакуации из зон возможного подтопления. Для этого заключены соглашения с операторами сотовой связи. Также для оказания своевременной помощи пострадавшим от стихии готова к применению система одного окна по приему заявлений через Госуслуги.

– Для оказания своевременной помощи пострадавшим от стихии готова к применению система одного окна по приему заявлений через Госуслуги. В прошлом году она себя хорошо зарекомендовала. Этот механизм максимально сокращает время между подачей заявления, рассмотрением и получением выплат, – написал губернатор в личном телеграм-канале.

Сейчас в регионе проходят командно-штабные учения. Мероприятия проводятся в рамках Всероссийских учений и направлены на отработку действий органов управления и сил РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

18 марта в Тюмени состоялись практические мероприятия по отработке действий при угрозе паводка. По легенде учений из-за резкого подъёма воды произошло разрушение тела дамбы, что привело к подтоплению территории многоквартирных жилых домов и частного сектора. Администрация города организовала экстренное оповещение жителей и развернула пункт временного размещения (ПВР) на базе средней образовательной школы. Экстренные службы провели работы по «восстановлению» тела дамбы и оказанию помощи в жизнеобеспечении «пострадавших».

19 марта в Исетском районе было задействовано более 30 человек и 18 единиц техники, а в Викуловском районе для патрулирования применили беспилотный летательный аппарат.

Все мероприятия по подготовке к паводку и пожароопасному сезону находятся на контроле правительства Тюменской области.