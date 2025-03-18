В Тюменской области выросло число смертельных ДТП

Власти Тюменской области разработают комплекс мер для снижения аварийности и сохранения жизней водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах. В частности, будет увеличено количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, продолжится работа по приведению дорог в нормативное состояние и ликвидации аварийно опасных участков.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор по итогам заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники мероприятия отметили, что в регионе в первом квартале 2025 года зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Основными причинами смертельных ДТП являются выезд на встречную полосу и превышение скорости.

– Но главное – ответственное отношение к правилам движения. Основной причиной дорожных аварий остаётся человеческий фактор. Пример – ДТП со смертельным исходом в Чикче Тюменского района. Родители разрешили детям выехать на дороги общего пользования на автомобиле и питбайке. В итоге – авария, в которой погиб 17-летний пассажир питбайка. Оба несовершеннолетних водителя попали в больницу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Берегите себя и окружающих, – призвал глава региона в личном телеграм-канале.