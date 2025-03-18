В тюменском ДК «Железнодорожник» 26 марта отпразднуют Навруз

В Тюменской области отметят праздник весны Навруз, который в этом году будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник пройдет под девизом «Весна Победы» и станет символом единства народов, дружбы и мира, а также памяти о вкладе советского народа в общую Победу.

– В соответствии с объявленным Президентом России Годом защитников Отечества особое место в праздничном мероприятии займет чествование членов семей участников специальной военной операции и тех, кто оказывает посильную помощь воинам, приближающим нашу общую Победу. Кроме того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров и узнать больше о традициях празднования Навруза, – рассказали в комитете по делам национальностей Тюменской области. – Навруз — это праздник весны, символизирующий обновление природы и начало нового жизненного цикла. Празднование 80-летия Победы придаст этому событию особое значение, подчеркивая важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Концертная программа «Весна Победы» состоится 23 марта в Центре сибирско-татарской культуры города Тобольска и 26 марта в ДК «Железнодорожник» города Тюмени. На сцене выступят артисты и творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области, представив зрителям танцы, традиционные песни и яркие костюмы, отражающие богатство культур народов региона.