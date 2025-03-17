Тюменские пенсионеры смогут бесплатно освоить фитнес, соцсети, психологию и искусство речи

В Тюмени стартует бесплатный образовательный курс для пенсионеров «Старшие в Тюмени», направленный на повышение активности и адаптацию пожилых людей к современной жизни. Проект реализуется региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации, который стал победителем грантового конкурса «Родные города». Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта «Семья», подчеркнули в департаменте социального развития Тюменской области.

Тюменцы в возрасте 55+ получат возможность в течение полугода бесплатно пройти обучение в рамках четырех тематических блоков: «Адаптивный фитнес», «Социальные медиа», «Практическая психология» и «Имидж речи». Изучать теорию и осваивать практику старшие горожане будут под руководством профессиональных преподавателей из центра творческого развития и гуманитарного образования для детей и взрослых «Эрудит», включая специалистов по речи, психотерапевтов и фитнес-тренеров. Занятия пройдут в очном формате.

Обучение стартует в мае и продлится до октября включительно.

– Мы стремимся повысить у пожилых людей уверенность в себе и дать им возможность меняться вместе с обществом, оставаясь при этом носителями культурного кода и памяти. И это работает, если образовательный процесс решает современные задачи и при этом является адаптивным, формирует комфортную и поддерживающую атмосферу, где для мудрости и опыта есть место, – отметила руководитель проекта Валерия Приветкина.

Присоединиться к «Старшим в Тюмени» можно в чате проекта в Телеграм по ссылке или по номеру телефона: (3452) 51-50-51. Количество слушателей курса ограничено. За дополнительной информацией о проекте можно обратиться по телефону: (3452) 51-50-51 (отдел по содействию активному долголетию).