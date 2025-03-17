Число новых алкогольных брендов в России сократилось на 40%

В 2024 году в России появилось 318 новых брендов крепкого алкоголя – это почти на 40% меньше, чем в 2023 году, когда на рынок вышли 519 новых марок. Такие данные приводит аналитическая компания «Нильсен», сообщает «РБК Вино».

Лидером по числу новых брендов стала водка – 96 марок, следом идут виски (86), джин (47), ром (33), биттеры и текила (по 21), а также коньяк (14). В прошлом году картина была иной – производители и импортеры чаще выпускали виски (175 брендов), водку (151), джин (69) и ром (54).

Эксперты объясняют спад запусков новых марок завершением этапа насыщения рынка.

«Глобальное изменение ассортимента магазинов по некоторым категориям напитков, которое началось в 2022 году в связи с уходом западных компаний, уже подошло к своему завершению. И дело не только в том, что потребитель выбрал себе уже любимые напитки, а потому что доля продаж через федеральные сети продолжает расти, а вот длина полки в этих сетях – величина конечная», – отметил президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.

По словам эксперта, лидеры продаж формируются четырьмя крупнейшими торговыми сетями – «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и «Лента».