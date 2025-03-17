МВД предупредило россиян о новых схемах мошенничества

Мошенники под разным предлогом стали звонить россиянам по видеосвязи, чтобы записать их голос и получить другие биометрические данные. С их помощью аферисты списывают средства граждан в банке, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По словам сотрудников МВД, мошенники звонят россиянам, например, под видом операторов, чтобы проверить качество связи. Также они могут предлагать услуги или товары, проводить опросы.

«Задача мошенников заполучить запись голоса абонента с ключевым словом «да». <…> Записанное мошенниками слово «да» и другие фразы они могут использовать при биометрической идентификации якобы согласием абонента на списание средств», ‒ говорится в материалах.

МВД России призывает граждан к осторожности при звонках с неизвестных номеров.