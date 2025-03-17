Сборная Беларуси одержала победу в смешанной эстафете на соревнованиях по биатлону в Тюмени

Тюменский центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» принял свыше 15 тысяч болельщиков, посетивших соревнования в рамках чемпионата России по биатлону. В течение трех дней спортсмены соревновались в суперспринте и смешанной эстафете.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале, отметив широкую географию болельщиков, среди которых были и гости из Крыма.

– Яркие спортивные баталии, море положительных эмоций, полный стадион болельщиков – это все наш тюменский этап чемпионата России по биатлону, – подчеркнул глава региона.

16 марта состоялась смешанная эстафета, победу в которой одержала сборная Республики Беларусь. Второе место заняла команда Московской области, а третье – Свердловской области. Александр Моор поздравил победителей и вручил им награды.

Одним из почетных гостей мероприятия стал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев:

– Когда в «Жемчужине Сибири» проходят такие прекрасные соревнования, настроение всегда хорошее. Полные трибуны, азарт. Очень зрелищная гонка. Самое главное, чтобы зритель был доволен. Энергия, которая исходит от трибун, просто шикарная. Поэтому мне кажется, что все удалось.

Чемпионат России по биатлону продолжится 19 и 20 марта в биатлонном центре им. А.И. Тихонова в Увате, где пройдут мужской и женский масс-старты. Александр Моор пожелал российским биатлонистам успешных выступлений:

– Спасибо биатлонистам за положительные эмоции и красивую борьбу. Спасибо болельщикам за верность и поддержку нашего спорта.