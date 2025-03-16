НОВАТЭК примет участие в создании межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени

Одна из крупнейших российских частных компаний по добыче природного газа «НОВАТЭК» присоединится к проекту создания межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. Об этом стало известно на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора с председателем правления компании Леонидом Михельсоном на торжественном мероприятии, посвященном 15-летнему юбилею научно-технического центра компании.

– Мы договорились с Леонидом Викторовичем Михельсоном продолжить совместную работу, в том числе по созданию Межуниверситетского кампуса, – сообщил Александр Моор в личном телеграм-канале.

Строительство кампуса ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». В 2024 году была проведена масштабная подготовка площадки, включающая завоз более миллиона кубических метров грунта. В 2025 году планируется завершить работы по берегоукреплению со стороны озера Круглого и строительство дамбы со стороны реки Туры. Концессионер уже приступил к строительству первого из десяти запланированных объектов – гостиницы для преподавателей.

Губернатор отметил, что будущее развитие региона, включая промышленность и научную сферу, тесно связано с энергетикой, и выразил уверенность в укреплении сотрудничества с компанией.

Участие «НОВАТЭКа» в проекте позволит создать современную образовательную и научную среду, ориентированную на подготовку высококвалифицированных специалистов для энергетической отрасли. Напомним, что единственный Научно-технический центр (НТЦ) компании находится именно в Тюмени.

Власти региона также заинтересованы в привлечении местных производителей к строительству кампуса. Как сообщалось ранее, уже сейчас более 30% используемых материалов при строительстве гостиницы произведены в Тюменской области. Ранее Александр Моор подчеркнул, что при создании кампуса необходимо ориентироваться на самые лучшие мировые результаты.