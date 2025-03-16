В мае россиян ждут продолжительные выходные

Россияне будут дважды отдыхать несколько дней в мае – с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, 5, 6 и 7 мая являются обычными рабочими днями, однако сотрудники могут договориться с работодателями на счет работы удаленно или отпуска.

«В целом в этом году получаются продолжительные майские выходные из-за переносов. Это решение было принято правительством в прошлом году, согласовано в рамках трехсторонней комиссии, и вот мы получаем два раза в мае продолжительные выходные дни», – отметил парламентарий.

Ранее мы писали, что в июне россияне будут отдыхать с 12 по 15 число благодаря переносу нерабочего дня с 8 марта.