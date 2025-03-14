Мэр Москвы показал архитектурную концепцию нового цирка

Жители Москвы выбрали визуальную концепцию нового Большого Московского цирка. Из шести вариантов больше всего голосов получило предложение архитектурного бюро «АПЕКС» ‒ за него проголосовали 29% взрослых и 42% детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Именно она ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время. Впереди ‒ большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое», ‒ написал Собянин в своем блоге.