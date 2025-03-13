Тобольский техникум станет кузницей кадров для ЗапСибНефтехима благодаря программе модернизации

Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов посетили Тобольский многопрофильный техникум, где оценили ход реализации проекта модернизации, проводимого в рамках программы «Тобольск настоящий». Техникум становится инновационной образовательной площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов рабочих профессий для промышленных предприятий, в частности, для «ЗапСибНефтехима».

Во время визита глава региона осмотрел обновленные учебные аудитории, оснащенные современным оборудованием. Высокопоставленные гости особо отметили важность развития компетенций преподавательского состава, совершенствования образовательного процесса и оперативного реагирования системы среднего профессионального образования на потребности рынка труда.

Благодаря поддержке СИБУРа и сотрудничеству с Тюменским индустриальным университетом и МГТУ им. Баумана, студенты техникума получили доступ к современным образовательным модулям. Также на базе техникума системно проводятся профориентационные мероприятия для школьников Тобольска.

Проект модернизации реализуется в рамках трехстороннего соглашения, заключенного в мае 2024 года между правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и СИБУРом. На данный момент отремонтировано более 60% образовательных и общественных пространств техникума. На 2025-2026 годы запланирован ремонт еще двух этажей, спортивной инфраструктуры, столовой, фасадов и благоустройство прилегающей территории. Модернизация Тобольского техникума позволит готовить востребованных специалистов для промышленности и повысить привлекательность рабочих профессий среди молодежи.