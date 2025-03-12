Глава Совфеда предложила пересмотреть прием иногородних абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием иногородних студентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, университеты этих городов переполнены абитуриентами со всей страны и не дают им должного образования, пишут «Ведомости».

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям ‒ и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», – заявила Матвиенко.

Глава Совфеда также отметила, что у нескольких региональных студентов, которые приехали на учебу в Москву, не получилось после выпуска найти работу по специальности.

«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», – сказала она.

По словам Валентины Матвиенко, Совет Федерации указывал на эту проблему Министерству образования и науки.