В Госдуме предложили списывать ипотеку при рождении детей

В Госдуме предложили списывать 25% ипотеки за каждого рожденного ребенка. Эту идею озвучил Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, передает «РИА Новости».

«Кроме этого, необходимо вводить новый механизм поддержки, способный кардинально развернуть демографическую ситуацию. Есть давнее предложение нашей фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей. Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй – еще 25%, третий-четвертый – ипотека полностью закрывается. По нашим оценкам, такая мера повысит рождаемость в полтора-три раза», – отметил депутат.

По его словам, такая мера повысит рождаемость в стране в 1,5-3 раза. Тем более, что она уже есть на региональном уровне – в одном из районов Оренбуржья. И, как подчеркивает парламентарий, там в результате эксперимента рождаемость увеличилась втрое. Это реализовали за счет местного бюджета.

Миронов уверен, что с введением этого механизма государство будет «кровно заинтересовано» в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье, что в перспективе приведет к их ограничению.

Кроме того, депутат призвал распространить льготную программу ипотеки на все семьи с детьми и расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье.