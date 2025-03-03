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​СМИ: на Урале жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа

Разгневанная жительница Урала жестоко наказала любовницу мужа

​СМИ: на Урале жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа
Фото: скрин видео «Блокнот ЧП» / t.me

Ряд СМИ сообщают, что жительница Урала жестоко расправилась с любовницей своего мужа. Женщина похитила молодую девушку, побрила ее налысо и облила зеленкой, пишет телеграм-канал «Блокнот ЧП».

«Узнав об измене мужа, женщина похитила его любовницу, жестоко унизила ее, обрила наголо, облила зеленкой и совершила над ней акт крайнего унижения», – указали в сообщении.

Причиной мести стало времяпрепровождение мужа с молодой студенткой в их общем с женой доме.

«По информации источников, причиной столь радикальной мести стало то, что супруг приводил молодую студентку в их общий дом и проводил с ней долгие часы в супружеской спальне», – добавили в сообщении.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 124, комментариев: 0
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