Сколько людей потеряли деньги из-за телефонных мошенников – результаты опроса siapress.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла на Уральском форуме, что некоторые банки скрывали реальный уровень кибермошенничества в России. По официальной отчетности, аферисты похитили у граждан более 27 миллиардов рублей, но реальная цифра может быть выше.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей чтобы узнать, сталкивались ли они с телефонными мошенниками, вымогающими деньги.

В настоящий момент на сайте проголосовали 132 человека. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство опрошенных (66,7%) сообщили, что сталкивались с телефонными мошенниками, но смогли избежать потерь. 15,9% респондентов отметили, что мошенники звонили их знакомым или близким. При этом 15,2% участников опроса заявили, что никогда не сталкивались с аферистами. А 2,3% читателей признались, что стали жертвами обмана и потеряли деньги.

СИА-ПРЕСС также провел аналогичный опрос в своем телеграм-канале. Проголосовали 55 человек.

По его результатам, 64% участников сталкивались с телефонными мошенниками, но смогли избежать потерь, а 7% все же лишились денег. 24% читателей отметили, что с аферистами сталкивались их знакомые или близкие. Лишь 5% сообщили, что не попадали в такие ситуации.

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