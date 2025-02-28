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АВТОВАЗ представил интерьер новой LADA Iskra

АВТОВАЗ показал, что внутри новой LADA Iskra

АВТОВАЗ представил интерьер новой LADA Iskra
Фото: Lada.ru

АВТОВАЗ официально раскрыл дизайн и функциональные особенности салона новой LADA Iskra. Модель разработана с учетом предпочтений молодых покупателей, которые ценят современный стиль, удобство и практичность, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Интерьер LADA Iskra сочетает комфорт и современные технологии, выдержанные в фирменной эстетике бренда. Все элементы салона продуманы для удобства: панель приборов со стильными ромбовидными воздуховодами, вместительные ниши для мелочей и эргономичная компоновка. Материалы отделки не только визуально привлекательны, но и обладают повышенной износостойкостью, что гарантирует надежность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации», – рассказали в источнике.

Сиденья обладают анатомическим профилем и в зависимости от комплектации могут быть оформлены в черно-серых тонах или с декоративной отстрочкой и яркими вставками.

Водительское место оптимизировано для комфорта: руль регулируется по наклону и вылету, органы управления расположены с учетом удобства использования. Особое внимание уделено акустическому комфорту – благодаря высокой жесткости кузова и расширенному пакету шумоизоляции в салоне снижено количество посторонних звуков.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 95, комментариев: 0
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