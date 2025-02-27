В 30 километрах от Тюмени продают пивзавод с действующим оборудованием

В Тюменской области выставили на продажу действующий пивоваренный завод, расположенный в 30 километрах от Тюмени. Владелец оценивает бизнес в 89 миллионов рублей, сообщает издание «Наш город».

Согласно объявлению, размещенному на популярной торговой площадке, завод продается вместе с оборудованием из нержавеющей пищевой стали. Производственное помещение занимает 313,9 квадратных метров, а участок – 12 соток. Вся техника узаконена, имеет сертификаты и допущена к производству.

Завод может выпускать около 900 тысяч литров пива в год.