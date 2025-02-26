Тюменский опыт волонтерства заинтересовал Москву

Делегация Ассоциации Добро.рф из Москвы посетила Тюменскую область с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с успешными региональными практиками в сфере добровольчества.

Представители Ассоциации посетили департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также Добро.Центры в Тюмени, Тюменском районе и Тобольске. Они встретились с представителями добровольческого сообщества, «Движения Первых», фонда «Защитники Отечества», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и руководителем Уральской сети ресурсных центров для НКО.

– На встрече коллег из столицы познакомили с лучшими региональными проектами, мероприятиями и мерами поддержки. Обсудили перспективы развития волонтерства в регионе и реализации нового нацпроекта «Молодежь и дети», – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее ресурсный Добро.Центр провел онлайн-совещание с добровольческими организациями всех 26 муниципалитетов региона, на котором обсуждались мероприятия в рамках 80-летия Победы, Года Защитника Отечества в России, Года Героя в Тюменской области, развития платформы «Добро.рф», социальной франшизы Добро.Центра и акции #МЫВМЕСТЕ. Также состоялась установочная встреча в рамках областной школы социального проектирования #ТВОРИДОБРОПРОСТО.