В Госдуме пояснили, можно ли обменивать старые доллары в банке

Срока годности у долларовых купюр не существует, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, остаются законным средством платежа и подлежат приему как в США, так и в России, передает ТАСС.

«Важно понимать, что как такового понятия «срок годности» для долларовых купюр не существует. Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате. Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», – передает член Госдумы.

В случае, если клиент получил в банке старые купюры, он вправе потребовать их замену на банкноты нового образца. В случае отказа можно обратиться с жалобой в Центральный банк РФ.

Что касается продажи старых долларов, Чаплин подчеркнул, что обменные пункты при банках обязаны принимать их, если они не имеют серьезных повреждений – разрывов, следов масла или склеивания.