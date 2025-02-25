Уникальная операция в Тюмени: хирурги удалили опухоль около сердца ребенка

Тюменские хирурги провели уникальную операцию и спасли жизнь ребенку с опасной опухолью в грудной клетке. Операция была проведена в Областной клинической больнице №1, рассказали в департамента здравоохранения Тюменской области.

Три года назад маленькому Даниилу диагностировали новообразование в грудной клетке, расположенное вблизи сердца.

– Все началось с обычной простуды. Потом на КТ выявили опухоль. Поначалу она была не очень большая, но оперировать ее врачи не брались из-за опасного месторасположения. Мы обращались в разные центры и клиники – везде отказ. Опухоль начала расти, медлить было нельзя. На одном из консилиумов счастливый случай нас свел с доктором Натальей Машкиной, – рассказала мама ребенка Анастасия Кучарова.

Детский торакальный хирург ОКБ №1 Наталья Машкина пояснила, что новообразование располагалось слишком близко к сердцу и крупным кровеносным сосудам, занимало треть правой половины грудной клетки и сильно сдавливало легкое ребенка:

– Было очень опасно технически проводить такую операцию. Однако если этого не сделать, то для мальчика все могло бы закончится трагически.

После тщательного обсуждения всех рисков и возможных осложнений врачи приняли решение оперировать ребенка.

Заведующий отделением торакальной хирургии ОКБ №1 Максим Кобелев рассказал, что во время операции хирурги убедились, что опухоль не прорастает в легкое и легочные сосуды. Биопсия подтвердила, что опухоль доброкачественная. Далее торакальные хирурги аккуратно отделили опухоль от соседних тканей. Операция длилась около 7 часов и прошла без осложнений.

Даниил хорошо перенес операцию и успешно прошел реабилитацию. В этом году мальчик пойдет в первый класс.

Отметим, что в Тюменской области продолжается реализация национального проекта в области здравоохранения. Глава региона Александр Моор неоднократно подчеркивал, что эта сфера – одно из приоритетных направлений работы областного правительства.