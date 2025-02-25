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​Культура, творчество и знания: в Тюмени пройдет масштабный Культурно-образовательный форум

В Тюмени стартовал прием заявок на Культурно-образовательный форум

​Культура, творчество и знания: в Тюмени пройдет масштабный Культурно-образовательный форум
vk.com/depculture

В Тюменской области стартовал прием заявок на участие в V Культурно-образовательном форуме (КОФТО).

Форум пройдет в Тюмени с 14 по 18 апреля и приглашает к участию всех, кто работает или обучается в сфере культуры.

В программе мероприятия запланированы лекции от федеральных экспертов, мастер-классы, открытые дискуссии по ключевым темам отрасли и командные практикумы.

Прием заявок открыт до 11 марта. Регистрация доступна на сайте форума – культурныйфорум.рф

В программе форума:

  • 14-16 апреля – КОФТО-Ю (специальная программа для старшеклассников)
  • 14-16 апреля – отраслевые дни
  • 16 апреля – пленарное заседание "Культура – территория смыслов. Культура будущего"
  • 16-18 апреля – основная программа КОФТО

    • В департаменте культуры Тюменской области отметили, что Культурно-образовательный форум является уникальной площадкой для работников сферы культуры, где искусство, творчество и знания объединяются для обмена опытом и расширения профессиональных горизонтов.

    В 2024 году Культурно-образовательный форум Тюменской области 705 участников: детей, руководителей, специалистов отрасли из всех муниципальных образований региона и 20 спикеров со всей России.


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    Сегодня в 21:20, просмотров: 94, комментариев: 0
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