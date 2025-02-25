Всероссийская конференция по модульному строительству пройдет в Тюмени в марте

В Тюмени 20-21 марта 2025 года пройдет I Всероссийская конференция по модульному строительству и быстровозводимым конструкциям. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Тюменской области, Российская Ассоциация развития модульного строительства, Строительно-индустриальный кластер, ТПП Тюменской области, Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.

В фокусе внимания участников конференции будут передовые модульные технологии, технические решения в области быстровозводимых конструкций, а также технологии проектирования, производства и монтажа зданий и сооружений из укрупненных унифицированных элементов.

Особый акцент будет сделан на эксплуатации зданий на территории Западной Сибири, в частности, в северной зоне с суровым климатом.

В работе конференции примут участие производители модульных зданий и конструкций, девелоперы, проектные организации, заказчики, представители органов власти, ВУЗы и ССУЗы.