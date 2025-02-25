Моор и Обозов оценили результаты проекта «Эффективный регион» в Тюменской области

Тюменская область активно внедряет бережливые технологии для улучшения качества государственных услуг в рамках проекта «Эффективный регион». Проект реализуется с 2021 года и направлен на оптимизацию предоставления государственных услуг. В настоящее время запущено 170 проектов, 103 из которых уже успешно завершены.

Губернатор Александр Моор вместе с заместителем гендиректора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергеем Обозовым, находящимся с рабочей поездкой в Тюменской области, посетили два учреждения, участвующих в проекте, и оценили полученные результаты. Об этом сообщил глава региона в личном телеграм-канале.

В средней школе №22 в Тюмени оптимизировали оформление внутренних документов, работу сайта, организацию дежурств и перевозку школьников. В настоящее время в школе реализуются еще пять проектов, направленных, в том числе, на улучшение адаптации молодых педагогов.

На тюменской авиабазе удалось значительно сократить время обнаружения природных пожаров системами мониторинга: со 180 до 112 минут. Это позволит оперативнее реагировать на возгорания и предотвращать распространение огня.

Госкорпорация «Росатом» оказывает экспертную поддержку проекту «Эффективный регион». Более 1650 сотрудников организаций, применяющих бережливые технологии, прошли обучение по методикам «Росатома». Проекты охватывают широкий спектр сфер жизни региона: от здравоохранения и образования до культуры и инвестиционной политики.

По словам Александра Моора, главным достижением проекта стало повышение качества государственных услуг и сокращение времени ожидания. Сотрудничество с «Росатомом» в рамках проекта будет продолжено.