16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,2065   EUR  92,5162  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?
Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменская область выбирает лучших «Профессионалов»: стартовал региональный чемпионат

Более 500 студентов Тюменской области соревнуются в чемпионате «Профессионалы»

​Тюменская область выбирает лучших «Профессионалов»: стартовал региональный чемпионат
t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области дан старт III региональному этапу чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Более 500 студентов колледжей и техникумов региона в течение недели будут соревноваться в 97 компетенциях. Оценивать их работы будут более 800 экспертов.

Конкурсные испытания пройдут на 15 площадках в четырех городах Тюменской области: Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в своем видеообращении к участникам подчеркнул важность чемпионата для экономического развития страны и формирования успешной карьерной траектории молодых специалистов.

Директор Департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова отметила появление девяти новых компетенций в этом году и подчеркнула важную роль педагогов-наставников и работодателей в подготовке молодежи:

В этот раз в региональном чемпионате появились 9 новых компетенций — это серьезная заявка. Все отрасли региона представлены здесь. Педагоги-наставники играют важную роль в подготовке нашей молодежи, герои труда служат примером для подрастающего поколения. Работодатели, индустриальные партнеры конкурса, уже готовы отбирать среди участников новых сотрудников для своих предприятий.

Более 100 индустриальных партнеров чемпионата предоставят победителям и призерам возможность пройти стажировки и трудоустроиться в ведущих компаниях региона.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор назвал чемпионаты «Абилимпикс» и «Профессионалы» мощными проектами по развитию системы подготовки кадров:

Вместе с участниками чемпионатов, экспертами, партнерами-работодателями, мы пришли к выводу, что в движения «Абилимпикс» и «Профессионалы» необходимо вовлекать как можно больше ребят. Конечно, не все станут чемпионами. Это и не нужно. Главный результат для молодых людей – хорошая профессия и достойные рабочие места. Именно к этому мы все должны стремиться.


нравится (0) не нравится (0)
24 февраля в 23:32, просмотров: 101, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 1506
  2. ​Депутаты Сургута отказались согласовывать строительство очередной многоэтажки 574
  3. ​Модернизацию Сургутской ГРЭС-1 и других электростанций России отменили из-за роста цен 525
  4. Не может регион, производящий огромное количество электроэнергии, играться с повышением цен для людей в разы 490
  5. Началась Масленичная неделя: история, традиции и приметы праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 482
  6. ​В Сургуте участились пожары: с начала 2025 года погибли два человека 387
  7. В Сургуте бывшие полицейские получили срок за сбыт наркотиков 385
  8. ​Патриотическое воспитание в приоритете: Общественная палата Тюменской области представила проекты на 2025 год 351
  9. ​В Нижневартовске столкнулись Honda и Mercedes − пострадали дети 343
  10. ​Снег и наледь на крыше? В Москве это обойдется в полмиллиона, в Югре − максимум 50 тысяч 336
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 9720
  2. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2308
  3. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 2016
  4. ​Сургут отмечает день рождения 1509
  5. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 1506
  6. ​«У нас страна − не проходной двор»: российские производители колы против возвращения Coca-Cola и Pepsi 1494
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1432
  8. ​Решат ли проблему высоких платежек за электричество в ХМАО? В Госдуме пройдет большое совещание по тарифам 1412
  9. ​В 2025 году в России изменились правила техосмотра автомобиля: что нужно знать 1363
  10. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1345
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 9720
  2. Прекратите кормить мошенников! 6836
  3. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 5910
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3790
  5. ​Белые буквы на кирпичной стене 3778
  6. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3689
  7. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3503
  8. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3394
  9. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3285
  10. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3195

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика