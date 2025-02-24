Более 500 студентов Тюменской области соревнуются в чемпионате «Профессионалы»

В Тюменской области дан старт III региональному этапу чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Более 500 студентов колледжей и техникумов региона в течение недели будут соревноваться в 97 компетенциях. Оценивать их работы будут более 800 экспертов.

Конкурсные испытания пройдут на 15 площадках в четырех городах Тюменской области: Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в своем видеообращении к участникам подчеркнул важность чемпионата для экономического развития страны и формирования успешной карьерной траектории молодых специалистов.

Директор Департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова отметила появление девяти новых компетенций в этом году и подчеркнула важную роль педагогов-наставников и работодателей в подготовке молодежи:

– В этот раз в региональном чемпионате появились 9 новых компетенций — это серьезная заявка. Все отрасли региона представлены здесь. Педагоги-наставники играют важную роль в подготовке нашей молодежи, герои труда служат примером для подрастающего поколения. Работодатели, индустриальные партнеры конкурса, уже готовы отбирать среди участников новых сотрудников для своих предприятий.

Более 100 индустриальных партнеров чемпионата предоставят победителям и призерам возможность пройти стажировки и трудоустроиться в ведущих компаниях региона.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор назвал чемпионаты «Абилимпикс» и «Профессионалы» мощными проектами по развитию системы подготовки кадров:

– Вместе с участниками чемпионатов, экспертами, партнерами-работодателями, мы пришли к выводу, что в движения «Абилимпикс» и «Профессионалы» необходимо вовлекать как можно больше ребят. Конечно, не все станут чемпионами. Это и не нужно. Главный результат для молодых людей – хорошая профессия и достойные рабочие места. Именно к этому мы все должны стремиться.