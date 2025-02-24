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​В тюменских лесах проведут масштабные санитарные рубки по итогам обследований

Уральские регионы отчитались об итогах работы по защите лесов в 2024 году

​В тюменских лесах проведут масштабные санитарные рубки по итогам обследований
t.me/av_moor

Тюменская область продемонстрировала высокие результаты в проведении лесопатологических обследований. В 2024 году обследования были проведены на территории более четырех тысяч гектаров, что на 18 процентов превышает запланированные показатели. Значительная часть обследований была выполнена на арендованных лесных участках (494 га).

Такие данные были озвучены на окружном совещании, на котором представители лесных ведомств Уральского федерального округа подвели итоги работы за прошедший год. Особое внимание было уделено вопросам лесозащиты и санитарного состояния лесов.

– Лесопатологические обследования – важная часть мероприятий по защите лесов от распространения вредоносных организмов. Обследования проводят на участках, поврежденных пожарами, ветрами, вредителями, лесными болезнями, дикими животными, а также на территориях, пострадавших от воздействия почвенно-климатических и антропогенных факторов, – рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

По результатам обследований были назначены санитарные мероприятия, направленные на оздоровление лесов. В частности, запланированы сплошные санитарные рубки на площади 1,6 тысячи га, выборочные санитарные рубки на 408 га и уборка неликвидной древесины на 672 га.

Эти работы будут проводиться специалистами Тюменской авиабазы в рамках государственного задания, а также лесопользователями на основании договоров аренды.


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Сегодня в 22:51, просмотров: 35, комментариев: 0
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