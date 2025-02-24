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​В Тюменской области продолжают заменять деревянные сельские школы

Новая школа открылась в поселке Першино

​В Тюменской области продолжают заменять деревянные сельские школы
Фото: admtyumen.ru

В поселке Першино Уватского района открыла свои двери новая современная школа, рассчитанная на 60 учеников. Строительство велось в рамках региональной программы, направленной на замену устаревших деревянных сельских школ современными зданиями.

В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, который по видеосвязи поздравил учеников, педагогов и родителей с этим важным событием для всего поселка.

– Школа в Першино – вторая в этом году, открывшаяся в рамках программы замены деревянных сельских школ. Продолжаем реализацию этого масштабного проекта. Ведь для нас принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях, – отметил глава региона.

Ученики, педагоги и родители поделились своими впечатлениями о новой школе. Особое впечатление на ребят произвели современный компьютерный класс, уютный кабинет труда для девочек, спортивный и актовый залы. Учителя отметили новое современное оборудование, позволяющее использовать передовые образовательные технологии и делать уроки более интересными. Родители выразили готовность активно участвовать в жизни школы.


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Сегодня в 22:07, просмотров: 114, комментариев: 0
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