Александр Моор провел встречу с главой региональной ОП Геннадием Чеботаревым

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с председателем Общественной палаты региона Геннадием Чеботаревым, на которой были подведены итоги работы за 2024 год и обсуждены планы на 2025 год.

Особое внимание было уделено предстоящему юбилею Великой Победы. Губернатор подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге советского народа и передачи ее будущим поколениям. Общественная палата Тюменской области представила ряд проектов, направленных на патриотическое воспитание.

Одним из ключевых проектов станет образовательный военно-исторический проект «Героев славим имена».

– В частности, образовательный военно-исторический проект «Героев славим имена». В его рамках пройдет цикл патриотических акций и мероприятий, в том числе выставка боевых знамен дивизий, сформированных в Тюменской области, – рассказал Александр Моор в личном телеграм-канале.

В общей сложности Общественной палатой Тюменской области запланировано к реализации в 2025 году 14 значимых проектов.