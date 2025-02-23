Тюмень приняла первый Термальный конгресс: фокус на долголетие в оздоровительном туризме

В Тюмени успешно завершился первый Термальный конгресс, посвященный развитию оздоровительного туризма и использованию природных бальнеологических ресурсов. Ключевой темой обсуждения стала «Трансформация турпродукта – фокус на долголетие», отражающая современный тренд в индустрии гостеприимства.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, акцент смещается на здоровье, технологии и инклюзивность. Участники конгресса, среди которых были руководители санаториев и курортных кластеров, обсудили привлечение к оздоровительному туризму не только пожилых людей, но и молодого поколения, заботящегося о своем здоровье. Это, в свою очередь, формирует запрос на межпоколенческий туризм, требующий создания соответствующих условий и объединяющих программ.

Эксперты видят будущее оздоровительного туризма в развитии «умных» курортов с AI-ассистентами и телемедициной, расширении коллабораций между отелями, медицинскими центрами и wellness-брендами, а также формировании акцентов на профилактике заболеваний.

В конгрессе приняли участие делегации из Ставропольского края, Алтайского края, Свердловской области, Татарстана, Москвы и Югры, которые в развитии туризма делают ставку на природные бальнеологические ресурсы. Андрей Пантелеев подчеркнул, что, несмотря на уникальность каждого региона, все они объединены желанием создавать новые курорты и формировать туристический продукт в условиях меняющегося рынка.

Заместитель губернатора считает, что совместная работа позволит проработать многие вопросы и сократить время на поиск эффективных решений. Он привел пример совместных проектов с Москвой и Свердловской областью, говоря о необходимости создания межрегиональных туристических продуктов. Андрей Пантелеев отметил, что в масштабах страны регионы не являются конкурентами, и предложил формат кластерного развития и сотрудничества, при котором каждый участник только выигрывает.