«Сад памяти» в Тюменской области: жители высадили миллионы деревьев в память о героях войны

Тюменская область заняла первое место в Уральском федеральном округе по количеству высаженных деревьев в 2024 году в рамках международной акции «Сад памяти». Более 4000 жителей региона приняли участие в посадках, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны, высадив в общей сложности около 1,8 миллиона саженцев.

– Центральное мероприятие в рамках акции состоялось в районе деревни Речкина Тюменского района. Под посадку был отведен лесной участок, пострадавший от пожара весной 2023 года. В ходе акции здесь высадили 114,4 тысячи хвойных сеянцев, выращенных в Голышмановском питомнике Тюменской авиабазы, – рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

С начала участия в акции «Сад памяти» в 2019 году жители Тюменской области посадили свыше 17 миллионов деревьев, охватив площадь в 4,4 тысячи гектаров.

Старт международной акции в 2025 году запланирован на 18 марта в южных регионах России. В период с марта по июнь по всему миру планируется высадить 27 миллионов деревьев, символизирующих память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.