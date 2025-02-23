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​Тюменские компании поборются за звание «Лучший работодатель»

До 22 марта принимают заявки на конкурс работодателей Тюменской области

​Тюменские компании поборются за звание «Лучший работодатель»
t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области стартовал конкурс «Лучший работодатель в области содействия занятости населения». К участию приглашаются организации, активно содействующие трудоустройству граждан и развивающие кадровый потенциал региона.

Конкурс призван отметить работодателей, создающих новые рабочие места, поддерживающих трудоустройство различных категорий граждан, а также внедряющих программы адаптации и профессионального обучения.

Номинации конкурса:

  • «Инклюзия и равные возможности» – для работодателей, трудоустраивающих людей с инвалидностью.
  • «Вторая карьера» – для компаний, предоставляющих рабочие места участникам СВО.
  • «Фундамент будущего» – для организаций, принимающих на работу несовершеннолетних.
  • «Лучший работодатель в Тюменской области, принимающий на работу граждан, освободившихся из мест лишения свободы».

    • Как принять участие

    Заявки принимаются до 22 марта 2025 года департаментом труда и занятости населения Тюменской области по адресу: 625048, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 48 или по электронной почте: dep_zan@72to.ru.

    Анкета с формой заявки и Положение о конкурсе размещены на Интерактивном портале органов службы занятости Тюменской области.

    Итоги

    Победители конкурса, проводимого при поддержке партии «Единая Россия», будут объявлены 18 апреля в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.


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    Сегодня в 20:57, просмотров: 85, комментариев: 0
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