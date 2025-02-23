До 22 марта принимают заявки на конкурс работодателей Тюменской области

В Тюменской области стартовал конкурс «Лучший работодатель в области содействия занятости населения». К участию приглашаются организации, активно содействующие трудоустройству граждан и развивающие кадровый потенциал региона.

Конкурс призван отметить работодателей, создающих новые рабочие места, поддерживающих трудоустройство различных категорий граждан, а также внедряющих программы адаптации и профессионального обучения.

Номинации конкурса:

«Инклюзия и равные возможности» – для работодателей, трудоустраивающих людей с инвалидностью.

«Вторая карьера» – для компаний, предоставляющих рабочие места участникам СВО.

«Фундамент будущего» – для организаций, принимающих на работу несовершеннолетних.

«Лучший работодатель в Тюменской области, принимающий на работу граждан, освободившихся из мест лишения свободы».



Как принять участие

Заявки принимаются до 22 марта 2025 года департаментом труда и занятости населения Тюменской области по адресу: 625048, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 48 или по электронной почте: dep_zan@72to.ru.

Анкета с формой заявки и Положение о конкурсе размещены на Интерактивном портале органов службы занятости Тюменской области.

Итоги

Победители конкурса, проводимого при поддержке партии «Единая Россия», будут объявлены 18 апреля в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.