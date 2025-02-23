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В России могут резко вырасти коммунальные платежи

Эксперты предупреждают о росте тарифов на ЖКУ в 2025 году

В России могут резко вырасти коммунальные платежи
Фото: freepik

В 2025 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России могут вырасти на 20-30%. Об этом MK.RU сообщил председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

«Пока никаких изменений в сторону снижения тарифа или повышения качества я не вижу. Практика показывает, что тарифы будут расти, качество будет падать и никаких серьезных изменений для потребителей не будет», – заявил эксперт.

Основные причины возможного скачка цен – инфляция и увеличение затрат на содержание и ремонт жилья.

Однако не все специалисты ожидают столь сильного подорожания. Руководитель проекта фонда «Институт экономики города» Игорь Колесников предполагает, что средний рост тарифов составит около 15%.

По мнению эксперта, стоимость содержания жилья во многом зависит от собственников: если они готовы договариваться с управляющей компанией, тарифы на обслуживание многоквартирных домов могут корректироваться.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 75, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:34
Не критично.

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