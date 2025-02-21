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​Сотрудники банков не пишут в мессенджерах – теперь это закреплено законом

Госслужбам, банкам и операторам связи запретили использовать иностранные мессенджеры

​Сотрудники банков не пишут в мессенджерах – теперь это закреплено законом
Фото: unsplash.com

Госслужбы, банки и операторы связи не смогут использовать зарубежные мессенджеры. О запрете сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, а его заявление опубликовано в официальном телеграм-канале кабмина.

Решение приняли в рамках мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, разработанных по поручению президента. В ближайшее время их начнут реализовывать. Среди ключевых инициатив:

  • Обязательная маркировка звонков — на экране телефона будет отображаться информация о том, кто звонит: официальная организация или неизвестный международный или виртуальный номер.
  • Отказ от рекламных обзвонов и сообщений — граждане смогут запретить операторам связи передавать свои контакты для рекламных рассылок и звонков без их согласия.
  • Создание системы выявления мошенников — в ней будут собираться голосовые записи злоумышленников, использующих доверие граждан в корыстных целях, что поможет оперативно блокировать их действия.

Мишустин отметил, что эти меры позволят усилить защиту людей в цифровой среде и минимизировать риски мошенничества. «Мы будем и дальше делать все необходимое, чтобы граждане могли избежать обмана и сохранить свои сбережения и недвижимость», − подчеркнул он.

В банках также напомнили, что не ведут общение с клиентами через мессенджеры.

«Cотрудники банка никогда не связываются с клиентами через мессенджеры. В рамках противодействия мошенничеству Сбер приостанавливает сомнительные операции и проводит в офисах дополнительные беседы с людьми для уточнения обстоятельств. Это помогает человеку осознать свои действия и выйти из-под влияния злоумышленников. В целом, благодаря нашей антифрод-платформе, эффективность которой в прошлом году достигла 99,8%, а также бдительности сотрудников офисов и оперативной работе Службы безопасности банка, только за прошлый год Сбер помог жителям Сургута уберечь от мошенников свыше 7 миллионов рублей», — рассказали siapress.ru в пресс-службе Сбербанка.

В Альфа-банке и Т-банке не смогли прокомментировать запрет.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 59, комментариев: 0
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