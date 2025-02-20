Apple представила новый бюджетный iPhone за 599 долларов

Apple анонсировала iPhone 16e, который заменит линейку бюджетного SE. Новая модель получила обновленный дизайн, компактный корпус от iPhone 14 и мощный процессор A18 с поддержкой Apple Intelligence. Продажи начнутся 28 февраля 2025 года.

iPhone 16e лишился толстых рамок, кнопки «Домой» и рычажка отключения звука. Теперь это упрощенная версия iPhone 16 с 6,1-дюймовым OLED-экраном (60 Гц) и Face ID. В отличие от старших моделей, у новинки нет динамического острова и кнопки Camera Control, а сзади установлена только одна камера на 48 Мп. Фронтальная камера – 12 Мп.

Смартфон работает на чипе A18 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что позволит запускать локальные ИИ-функции Apple Intelligence. Также в устройстве установлен новый модем C1, разработанный Apple. Вместо Lightning теперь используется USB-C, но поддержки MagSafe нет – только стандартная беспроводная зарядка.

iPhone 16e будет доступен в черном и белом цветах. Цена стартует от 599 долларов за версию с 128 ГБ памяти, модель с 512 ГБ обойдется в 899 долларов. Оформить предзаказ можно будет с 21 февраля.