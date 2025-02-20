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​SUBWAY снова в России: сеть начала выдавать франшизы бизнесменам

SUBWAY снова выдает франшизы, хотя еще недавно запрещала использовать свой бренд

​SUBWAY снова в России: сеть начала выдавать франшизы бизнесменам
Фото: vk.com/subway.surgut

Американская сеть ресторанов быстрого питания SUBWAY возобновила сотрудничество с российскими партнерами и снова предоставляет им права на франшизу. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

После ухода бренда из России в сентябре 2024 года бывшие франчайзи были вынуждены переименоваться в «Сабфреш», а тем, кто еще не успел сменить название, нужно было срочно отказаться от бренда SUBWAY.

Тогда компания заявила, что полностью прекращает деятельность в стране и не несет ответственности за оставшиеся заведения.

Отметим, что первую точку SUBWAY в Сургуте открыли в 2010 году на проспекте Набережный 2/1. Об этом рассказали в ресторане корреспонденту siapress.ru.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 58, комментариев: 0
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