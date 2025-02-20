Набиуллина рассказала, что некоторые банки скрывали реальные масштабы мошенничества

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла на Уральском форуме, что некоторые банки скрывали реальный уровень кибермошенничества в России. По официальной отчетности, аферисты похитили у граждан более 27 миллиардов рублей, но реальная цифра может быть выше.

«Один из крупных банков системно не регистрировал все операции без согласия и не направлял в базу данных обращение обманутых клиентов под тем предлогом, что человек пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел — где же здесь «без согласия»? И нам пришлось применять и надзорные меры, некоторые банки пришлось наказывать», − рассказала глава ЦБ.

Теперь понятие мошеннических действий изменили: учитывается не просто операция «без согласия», а «без добровольного согласия».

Кроме того, с прошлого года в России работает «период охлаждения» при переводах. Каждый месяц крупные банки приостанавливают около 300 тысяч подозрительных операций на 48 часов, чтобы защитить клиентов от мошенников. По данным ЦБ, 60% граждан за это время успевают осознать, что их пытаются обмануть, и отменяют перевод. Однако оставшиеся 40% все же отправляют деньги — часть этих средств связана с криптовалютными схемами.

В 2024 году 40% всех украденных денег злоумышленники получили через кредитные схемы – еще в прошлом году этот показатель был 25%, добавила Набиуллина.

По ее словам, особенно популярны схемы с виртуальными картами, когда злоумышленники через банкоматы переводят деньги на подставные счета. Новый закон о кредитном мошенничестве, который вводит период охлаждения перед получением займа, должен помочь снизить эти риски.

Еще одна опасная тенденция − вирусы-шпионы, замаскированные под безобидные приложения. Они позволяют аферистам следить за владельцем телефона, получать пароли и похищать деньги со счетов. По данным ЦБ, сейчас до 50% хищений происходит именно через такие вирусы.

Центробанк хочет обязать банки внедрить в свои мобильные приложения спецкнопку для мгновенного обращения в полицию и блокировки средств.

Кроме того, ЦБ совместно с МВД уже наладил автоматизированный обмен информацией о мошеннических переводах. Количество таких запросов за прошлый год выросло в несколько раз, сейчас правоохранительные органы направляют в Центробанк около 20 тысяч запросов ежемесячно.