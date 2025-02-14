В России могут ввести выплаты за долгий брак

Сегодня, 14 февраля, в Госдуме на рассмотрение внесут проект о выплатах для семейных пар, которые состоят в браке от 30 лет. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своих соцсетях.

«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, ‒ такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне. Сегодня вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб», ‒ написал он.

Законопроектом предполагаются следующие выплаты: